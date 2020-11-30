ЗАО «РРБ–Банк» с 1 декабря 2020 года повышает ставки по двум вкладам физических лиц в российских рублях (по вновь заключаемым договорам).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладам «Безотзывный на 13 месяцев» и «Point`овый безотзывный» сроком на 24 месяца ставка повышена до 9% годовых.

Минимальная сумма вклада составляет 150 тысяч российских рублей.

По всем вкладам ставки фиксированные, предусмотрена капитализация процентов. При этом доход не облагается налогом. В качестве бонуса предусмотрена премиальная карточка Visa Platinum ЗАО «РРБ-Банк» сроком действия на 3 года с привилегиями VIP-уровня.