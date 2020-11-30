БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ДЛЯ БИЗНЕС-КЛИЕНТОВ

09:42 01.12.2020 ЗАО «Альфа-Банк» внесло изменения в Перечень вознаграждений для бизнес-клиентов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, добавлена, в частности, информация по зарплатному проекту при подключении к услуге через систему дистанционного банковского обслуживания.