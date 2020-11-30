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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ДЛЯ БИЗНЕС-КЛИЕНТОВ
09:42 01.12.2020
ЗАО «Альфа-Банк» внесло изменения в Перечень вознаграждений для бизнес-клиентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, добавлена, в частности, информация по зарплатному проекту при подключении к услуге через систему дистанционного банковского обслуживания.
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