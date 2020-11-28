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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ДО 18,91%
16:44 30.11.2020
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 30 ноября 2020 года повышает ставки по некоторым вкладам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, по вновь открываемым срочным банковским вкладам "Классик Безотзывный Яркий" ставка повышена до 18,5%, "Классик Безотзывный Яркий On-line" – до 18,6%, "Весенний (версия 2.0)" – до 18,9% и "Интернет-депозит Весенний (версия 2.0)" – до 18,91%.
Ставка фиксированная ставка.
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