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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КАРТОЧЕК VISA И MASTERCARD БЕЛАРУСБАНКА
10:50 30.11.2020
Владельцы карточек Visa и Mastercard ОАО «АСБ Беларусбанк» могут воспользоваться сервисом Samsung Pay для оплаты покупок в интернет-магазинах ticketpro.by, e-dostavka.by и kvitki.by.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, проект в республике реализован совместно с компанией АССИСТ — партнером банка по оказанию услуг интернет-платежей.
Преимущества сервиса Samsung Pay — это быстрота, безопасность и конфиденциальность платежей.
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