БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КАРТОЧЕК VISA И MASTERCARD БЕЛАРУСБАНКА

10:50 30.11.2020 Владельцы карточек Visa и Mastercard ОАО «АСБ Беларусбанк» могут воспользоваться сервисом Samsung Pay для оплаты покупок в интернет-магазинах ticketpro.by, e-dostavka.by и kvitki.by. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, проект в республике реализован совместно с компанией АССИСТ — партнером банка по оказанию услуг интернет-платежей. Преимущества сервиса Samsung Pay — это быстрота, безопасность и конфиденциальность платежей.