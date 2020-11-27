БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ДВА НОВЫХ БАНКОМАТА РРБ-БАНКА УСТАНОВИЛИ В МОГИЛЕВЕ

09:53 30.11.2020 Два новых банкомата ЗАО «РРБ-Банк» установлены в Могилеве. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, первый банкомат находится в ТЦ «Белмаркет» (ул. Челюскинцев, 136), второй банкомат установлен в аптеке № 222 (пр-т Пушкинский, 24). Оба банкомата работают в формате 24/7.