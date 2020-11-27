|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ДВА НОВЫХ БАНКОМАТА РРБ-БАНКА УСТАНОВИЛИ В МОГИЛЕВЕ
09:53 30.11.2020
Два новых банкомата ЗАО «РРБ-Банк» установлены в Могилеве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, первый банкомат находится в ТЦ «Белмаркет» (ул. Челюскинцев, 136), второй банкомат установлен в аптеке № 222 (пр-т Пушкинский, 24).
Оба банкомата работают в формате 24/7.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 27.11.2020
Курсы в банках
на 30.11.2020
Конвертация в банках
на 30.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте