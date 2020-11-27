ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» с 1 декабря 2020 года повышает стоимость банковских переводов с предоставлением платежных инструкций на бумажном носителе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер комиссии за исполнение платежного поручения с текущего (расчетного) счета составит 20 рублей в случае оформления клиентом и 25 рублей – при оформлении с помощью банка.

Комиссия за обработку платежного требования, выставленного на инкассо, при передаче в бумажном виде − 15 рублей.

«Большинство наших клиентов используют системы дистанционного банковского обслуживания, которые позволяют экономить не только время, но и средства. Комиссия за исполнение платежного поручения, предоставленного в электронном виде в системе «Интернет-Банк», составляет всего 1,8 рублей. Несмотря на это, банк сохраняет возможность работы с бумажными носителями для клиентов, которым требуются такие услуги. С учетом необходимости поддержания высокого уровня сервиса, текущей конъюнктуры рынка и тарифов других банков мы изменили стоимость их оказания», - отметил Дмитрий Моисеенко, начальник отдела расчетных и пассивных продуктов.