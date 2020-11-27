ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНКОМАТЫ БТА БАНКА ВОЗОБНОВЛЯЮТ ВЫДАЧУ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ В ДОЛЛАРАХ США


15:52 27.11.2020

Банкоматы ЗАО «БТА Банк» возобновляют выдачу денежной наличности в долларах США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 27 ноября 2020 г. возобновляется выдача денежной наличности в долларах США в трех банкоматах в Минска: ул. В. Хоружей, 20-2 (Головной офис, на крыльце и внутри), ул. Острошицкая, 2 (Допофис №2); в Бресте (ул. Ленина, 48. ЦБУ "Брестская дирекция") и в Гродно (ул. Антонова, 5А. ЦБУ "Гродненская дирекция".
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.11.2020
валюта курс
EUR 3.0586
USD 2.5670
RUB 3.3976
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0794 +0.0208
USD 2.5817 +0.0147
RUB 3.4056 +0.008
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0800 3.0850
USD 2.5840 2.5900
RUB 3.3950 3.4000
подробнее

Конвертация в банках
на 27.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1870 1.1920
EUR/RUB 90.4000 91.0000
USD/RUB 76.0000 76.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте