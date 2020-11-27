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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНКОМАТЫ БТА БАНКА ВОЗОБНОВЛЯЮТ ВЫДАЧУ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ В ДОЛЛАРАХ США
15:52 27.11.2020
Банкоматы ЗАО «БТА Банк» возобновляют выдачу денежной наличности в долларах США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 27 ноября 2020 г. возобновляется выдача денежной наличности в долларах США в трех банкоматах в Минска: ул. В. Хоружей, 20-2 (Головной офис, на крыльце и внутри), ул. Острошицкая, 2 (Допофис №2); в Бресте (ул. Ленина, 48. ЦБУ "Брестская дирекция") и в Гродно (ул. Антонова, 5А. ЦБУ "Гродненская дирекция".
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