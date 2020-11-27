Активы ЗАО «БТА Банк» за январь-октябрь 2020 года увеличились по сравнению с данными на начало текущего года на 23,9% до 435 миллионов белорусских рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по размеру активов ЗАО «БТА Банк» занимает 16 место в рейтинге банков Беларуси и 15 место в банковской системе страны по кредитованию реального сектора экономики.

Доля проблемной задолженности банка составляет 3,3%. Этот показатель является одним из самых лучших среди банков Беларуси (3 место из 24).

За 10 месяцев 2020 г. прибыль ЗАО «БТА Банк» по международным стандартам сложилась на уровне 2,0 миллионов белорусских рублей.

В 2020 году банк снизил величину операционных расходов, улучшив показатель CIR c 73,6% на начало 2020 г. до 61,8% по итогам 10 месяцев.

Нормативный капитал ЗАО «БТА Банк» составил 66,2 миллиона белорусских рублей и увеличился за январь-октябрь 2020 года на 14,4%, занимая 18 место среди банков Республики Беларусь. Уставный фонд банка составляет в настоящее время 24,8 миллиона белорусских рублей. Достаточность нормативного капитала двукратно превышает минимально установленное значение.