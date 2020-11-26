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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ЦЕПТЕР БАНК ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФЫ ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТОЧКАМ


12:06 27.11.2020

В связи с запуском в мобильном приложении (IOS, Android) и интернет банкинге (WEB) сервиса мгновенных P2P-переводов на карточки других банков ЗАО «Цептер Банк» с 2 декабря 2020 года вносит изменения в тарифы по банковским платежным карточкам в части комиссионного вознаграждения за переводы P2P.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, комиссионные не будут взиматься за перевод денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Цептер Онлайн, за перевод между своими карточками и за перевод клиенту банка (на карточку, эмитированную ЗАО «Цептер Банк» иному физическому лицу, клиенту ЗАО «Цептер Банк»).

Кроме того, не надо будет платить эмитентскую комиссию за перевод денежных средств с карточки или на карточку, эмитированную ЗАО «Цептер Банк» с использованием систем/сервисов дистанционного банковского обслуживания других банков.

При этом за перевод между карточками других банков (переводы с карточки, эмитированной ЗАО «Цептер Банк» на карточку другого банка, либо перевод с карточки другого банка, на карточку, эмитированную ЗАО «Цептер Банк», либо перевод между карточками двух других банков) установлена комиссия в размере 1,4% от суммы, но не менее 1 BYN.
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