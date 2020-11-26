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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БПС-СБЕРБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ДОПСОГЛАШЕНИЕ ПО КРЕДИТУ «СВОЕ ЖИЛЬЕ»


11:16 27.11.2020

ОАО «БПС-Сбербанк» предлагает заключить дополнительное соглашение по кредиту «Свое жилье».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, допсоглашение предлагается клиентам, с которыми заключены договоры по кредиту «Свое жилье» с 12 апреля 2012 года по 11 апреля 2016 года, посредством размещения банком публичной оферты и ее акцепта кредитополучателем.

Банк размещает на веб-сайте предложение (оферту) заключить дополнительное соглашение.
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