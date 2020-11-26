Новые банкоматы ЗАО «РРБ–Банк» установлены в Гомеле и Могилеве.

Как сообщили ЭКОПР ЕСС в пресс-службе банка, в Гомеле банкомат находится в магазине «Алми» (ул. Сухого, 2) и работает с 07:00 до 01:00.

В Могилеве банкомат расположен в магазине «Белмаркет» (ул. Первомайская, 32) и работает 24/7.