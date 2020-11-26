Сальдо текущего счета платежного баланса Беларуси за январь-август 2020 г. сложилось отрицательным в размере $0,7 млрд, или 1,9% к ВВП (для сравнения: за январь-август 2019 г. отрицательное сальдо было $0,5 млрд, или 1,1% к ВВП). Об этом говорится в Аналитическом обозрении Национального банка за январь-сентябрь 2020 г.

Согласно информации, сальдо первичных доходов за январь-август 2020 г. сформировалось с дефицитом в размере $2,3 млрд (за январь-август 2019 г. сальдо составляло минус $1,6 млрд).

По статье "Вторичные доходы" сальдо сформировалось положительным в сумме $0,3 млрд против $0,7 млрд за январь-август 2019 г.

По финансовому счету платежного баланса (без учета операций с резервными активами и связанных с ними статей) отток капитала составил $1,4 млрд, или 3,5% к ВВП (за январь-август 2019 г. объем чистого заимствования у остального мира составил $1,1 млрд, или 2,6% к ВВП).

Приток по финансовому счету за счет поступления прямых инвестиций в экономику страны составил $1,3 млрд (за январь-август 2019 г. - $1,2 млрд). При этом реинвестированные доходы составили $1,1 млрд.