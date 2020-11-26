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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗЛИЦ
17:39 26.11.2020
ЗАО «Идея Банк» с 1 декабря 2020 г. изменяет процентные ставки по кредитам в белорусских рублях для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка по инвестиционным кредитам, кредитам в текущую деятельность, быстрым кредитам, кредитам на специальных условиях и овердрафт составит 11,76% годовых (по сравнению с 11,74% до 30.11.20 года включительно).
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