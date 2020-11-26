БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ УРМ № 314 В ГОМЕЛЕ

16:43 26.11.2020 ОАО «СтатусБанк» с 1 декабря 2020 г. приостанавливает работу УРМ № 314 в Гомеле (ул. Хатаевича, 9). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.