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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ УРМ № 314 В ГОМЕЛЕ
16:43 26.11.2020
ОАО «СтатусБанк» с 1 декабря 2020 г. приостанавливает работу УРМ № 314 в Гомеле (ул. Хатаевича, 9). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
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