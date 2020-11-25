С 1 декабря 2020 года вступают в силу изменения в Сборник платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые ОАО «Белорусский народный банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в пакетах РКО СМАрт 10, СМАрт 25, СМАрт 50 увеличено количество бесплатных платежных поручений, изменен размер абонентской платы. В пакеты РКО включено неограниченное количество бесплатных корпоративных банковских платежных карточек Visa Business-Золотая сроком действия 2 года.

Для физических лиц стоимость услуги «Получение сведений об остатке доступных денежных средств по карточке в электронных устройствах (банкоматы, инфокиоски и др.) в инфраструктуре любого другого банка» увеличена до 1 BYN.