БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРИОРБАНК ВРЕМЕННО ЗАКРЫВАЕТ СВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В БОБРУЙСКЕ

18:12 25.11.2020 25, 26 и 30 ноября 2020 года будет закрыто отделение Приорбанка в Бобруйске (ул. 50 лет ВЛКСМ, 33. ТЦ «Корона»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, связано это с техническими причинами. Для совершения необходимых операций Приорбанк рекомендует использовать интернет-банк для физических лиц и для бизнеса, а также клиент-банк.