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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК ВРЕМЕННО ЗАКРЫВАЕТ СВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В БОБРУЙСКЕ
18:12 25.11.2020
25, 26 и 30 ноября 2020 года будет закрыто отделение Приорбанка в Бобруйске (ул. 50 лет ВЛКСМ, 33. ТЦ «Корона»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, связано это с техническими причинами.
Для совершения необходимых операций Приорбанк рекомендует использовать интернет-банк для физических лиц и для бизнеса, а также клиент-банк.
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