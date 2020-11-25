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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ УДАЛЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В БОБРУЙСКЕ, ГРОДНО И РЕЧИЦЕ
17:55 25.11.2020
ОАО «СтатусБанк» приостанавливает работу удаленных рабочих мест (УРМ) в трех городах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 25 ноября 2020 г. приостанавливается работа УРМ № 616 в Бобруйске (ул. Минская, 111) и кассы № 2 ЦБУ № 302 в Речице; с 27 ноября - УРМ № 414 в Гродно (пр-т Я.Купалы, 82А) и.
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