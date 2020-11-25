БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ПОВЫШАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ

17:27 25.11.2020 «Франсабанк» ОАО с 25 ноября 2020 года повышает процентные ставки по отдельным вкладам для физлиц в российских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для безотзывного вклада «Верный расчет» на 735 дней ставка повышена до 8,2% годовых, для безотзывного онлайн-вклада «Верный расчет» на 735 дней – до 8,2% годовых и для безотзывного вклада «Комфортный» на 550 дней и 735 дней - до 8,2% годовых.