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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ПОВЫШАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
17:27 25.11.2020
«Франсабанк» ОАО с 25 ноября 2020 года повышает процентные ставки по отдельным вкладам для физлиц в российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для безотзывного вклада «Верный расчет» на 735 дней ставка повышена до 8,2% годовых, для безотзывного онлайн-вклада «Верный расчет» на 735 дней – до 8,2% годовых и для безотзывного вклада «Комфортный» на 550 дней и 735 дней - до 8,2% годовых.
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