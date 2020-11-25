В ЗАО «Альфа-Банк» с 26 ноября 2020 года вступят в силу изменения в Перечень вознаграждений и Договор комплексного банковского обслуживания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ДКБО и Перечень вознаграждений дополнены условиями обслуживания по Пакетным расширениям Smart Family к пакетам решений ALFA SMART, а также карточек, выпускаемых в рамках пакетных расширений.

Перечень вознаграждений с 8 декабря будет дополнен платой за перевод денежных средств на платежные карточки с платежных карточек Альфа-Банк в устройствах и сервисах других банков.