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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И ДКБО
16:33 25.11.2020
В ЗАО «Альфа-Банк» с 26 ноября 2020 года вступят в силу изменения в Перечень вознаграждений и Договор комплексного банковского обслуживания.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ДКБО и Перечень вознаграждений дополнены условиями обслуживания по Пакетным расширениям Smart Family к пакетам решений ALFA SMART, а также карточек, выпускаемых в рамках пакетных расширений.
Перечень вознаграждений с 8 декабря будет дополнен платой за перевод денежных средств на платежные карточки с платежных карточек Альфа-Банк в устройствах и сервисах других банков.
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