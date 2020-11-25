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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПЦ УСПЕШНО ПРОШЕЛ АУДИТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ СТАНДАРТУ ISO 9001-2015
15:51 25.11.2020
ОАО «Банковский процессинговый центр» (БПЦ) успешно прошло аудит системы менеджмента качества и получен сертификат соответствия международному стандарту ISO 9001-2015.
«Получение данного стандарта качества гарантирует нашим клиентам, что все процессы ОАО «Банковский процессинговый центр», которые участвуют в предоставлении банкам услуг в области информационного и технологического обеспечения расчетов с использованием банковских платежных карточек и обслуживания оборудования по их приему, организованы на высоком уровне и соответствуют международному стандарту ISO 9001-20152, - прокомментировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе БПЦ.
Система менеджмента качества в ОАО «Банковский процессинговый центр» была внедрена в 2011 году.
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