ОАО «Банковский процессинговый центр» (БПЦ) успешно прошло аудит системы менеджмента качества и получен сертификат соответствия международному стандарту ISO 9001-2015.

«Получение данного стандарта качества гарантирует нашим клиентам, что все процессы ОАО «Банковский процессинговый центр», которые участвуют в предоставлении банкам услуг в области информационного и технологического обеспечения расчетов с использованием банковских платежных карточек и обслуживания оборудования по их приему, организованы на высоком уровне и соответствуют международному стандарту ISO 9001-20152, - прокомментировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе БПЦ.

Система менеджмента качества в ОАО «Банковский процессинговый центр» была внедрена в 2011 году.