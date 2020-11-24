ОАО «Банк БелВЭБ» признан банком с лучшим кредитным продуктом для малого и среднего бизнеса. Такое решение принято по итогам голосования экспертов – представителей банков, вошедших в финал и участвовавших в Экспертном Совете SME Banking Club 20 ноября 2020 года, сообщает пресс-служба банка.

SME Banking Club представил список банков – лидеров рынка СНГ и Кавказа, предоставляющих кредиты на пополнение оборотных средств для клиентов малого и среднего бизнеса с возможностью подачи заявки и/или получения кредита в онлайн-формате.

Основой для определения финалистов стали подготовленные аналитиками SME Banking Club исследования кредитов на пополнение оборотного капитала для клиентов МСБ, которые предлагают свыше 200 банков из 11 стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина.

Банк БелВЭБ начал предоставлять онлайн-кредиты для МСБ в мае 2020 года. Заявки рассматриваются автоматически в режиме 24/7 в течение 2 минут. Всего с момента запуска новым сервисом воспользовалось более 1200 представителей МСБ. Среднемесячный темп роста спроса на продукт составляет около 50-60%.

Онлайн-кредит «Файныя грошы анлайн» могут оформить компании и индивидуальные предприниматели для финансирования своей текущей деятельности.

Для этого необходимо заполнить мини-заявку через систему «Интернет-банк», иных документов не требуется. Кредит оформляется без залога и поручительства на срок до 60 дней. Максимальная сумма финансирования – 100 тыс. рублей. Если заявка на кредит будет одобрена, средства будут доступны клиенту моментально. В настоящее время подать заявку на онлайн-кредит могут клиенты, имеющие расчетный счет в Банке БелВЭБ.