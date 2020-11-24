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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ПУНКТА БАНКОВСКИХ УСЛУГ В МИНСКЕ
10:59 25.11.2020
ЗАО «РРБ-Банк» с 23 ноября приостановило работу пункта банковских услуг № 1 в Минске (ул. Маяковского, 184/1. Червенский рынок в Лошице).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пункт не будет рабоать по 27 ноября 2020 года.
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