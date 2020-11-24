БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РРБ-БАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ПУНКТА БАНКОВСКИХ УСЛУГ В МИНСКЕ

10:59 25.11.2020 ЗАО «РРБ-Банк» с 23 ноября приостановило работу пункта банковских услуг № 1 в Минске (ул. Маяковского, 184/1. Червенский рынок в Лошице). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пункт не будет рабоать по 27 ноября 2020 года.