Белорусские банки сталкиваются с ослаблением качества активов и давлением на ликвидность. Об этом говорится в пресс-релизе международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

«Деятельность кредитных учреждений испытывает растущее давление из-за ослабления качества активов, обусловленного последствиями пандемии, и ввиду стресса ликвидности, вызванного волатильностью депозитов в период политической нестабильности, последовавшей за президентскими выборами в августе», - говорится в обзоре банковского сектора Беларуси Fitch Ratings.

В III квартале 2020 года белорусский банковский сектор потерял приблизительно 6% клиентских депозитов (без учета влияния обменного курса). В розничном сегменте снижение составило 15% и коснулось главным образом депозитов в иностранной валюте. Однако в целом ситуация была частично сглажена притоком корпоративных депозитов на 5%.

Нацбанк ограничил финансирование банков по причинам общей монетарной политики, и кредитным организациям пришлось повысить процентные ставки по рублевым депозитам для удержания клиентов. В октябре эти ставки в среднем были приблизительно на 500 б. п. выше, чем на конец первого полугодия 2020 года. Долларизация депозитов увеличилась до 66% на конец III квартала по сравнению с 60% на конец 2019 года.

«Банки снижали давление на ликвидность за счет сокращения объемов кредитования, в то время как отток депозитов с сентября замедлился и обменный курс также стабилизировался. Банки сохранили доступ к внешнему фондированию (18% от обязательств) в III квартале, но риски рефинансирования выше, поскольку новые заимствования имеют короткие сроки», - отмечается в обзоре.

Внешняя ликвидность является невысокой и едва достаточной для выплат по обязательствам с короткими сроками до погашения. Валютная ликвидность в стране в основном вложена в долгосрочный государственный долг.

Fitch ожидает, что власти могут высвободить часть этой ликвидности, инвестированной в госдолг, для государственных банков в случае необходимости.

Рейтинговое агентство отмечает, что на конец III квартала показатель достаточности общего капитала белорусских банков составлял 16,4%, а неработающие кредиты находятся на уровне 6% всех кредитов.