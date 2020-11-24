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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК, ONLINER И MASTERCARD ВЫПУСТИЛИ КОБРЕНДИНГОВУЮ ЦИФРОВУЮ КАРТУ
17:15 24.11.2020
ЗАО «МТБанк», маркетплейс Каталог Onliner и международная платежная система Mastercard выпустили цифровую карту Onliner Клевер.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, одно из главных преимуществ новой карты – мгновенный возврат 7% с каждой покупки в Каталоге. Кроме того, Onliner Клевер оформляется мгновенно и бесплатно, а возвращенными деньгами владелец карты сразу же может оплатить до 100% стоимости новой покупки.
Onliner Клевер от МТБанка – цифровая кобрендинговая карта, не имеющая аналогов в Беларуси.
С каждого заказа в Каталоге Onliner, оплаченного картой Onliner Клевер, пользователю возвращается 7% от суммы покупки бонусными рублями на новые заказы в Каталоге Onliner. Один бонусный рубль равен 1 белорусскому рублю.
Если покупка была оплачена вне Каталога, то на карту вернется 1% от суммы покупки.
Onliner Клевер от МТБанка и Mastercard оформляется только на площадке Onliner: в личном кабинете пользователя либо при оформлении заказа в Каталоге. Карту можно сразу привязать к одному из электронных приложений или сервисов бесконтактной оплаты МТБанка для держателей карт Mastercard (ИКС-Карта, MTBankHCE, Apple pay, Samsung pay, Garmin и FitBit Pay, Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC) для расчетов за любые покупки смартфоном или другим устройством.
Onliner Клевер можно пополнить как в личном кабинете Onliner, так и по номеру карты, счета или телефона без комиссии через ЕРИП, мобильное приложение или с помощью р2р-сервисов МТБанка и Denegram 2.0. Onliner Клевер выпускается бесплатно в белорусских рублях на три года.
В настоящее время ведутся переговоры с партнерами о том, чтобы увеличить процент возврата по отдельным товарам, брендам до 10-20%.
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