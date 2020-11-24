БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ КАССЫ № 2 РКЦ В ГРОДНО

16:13 24.11.2020 ЗАО «Идея Банк» с 24 ноября приостанавливает работу кассы № 2 в РКЦ № 29 в Гродно (ул. М. Горького, 91-6. ТЦ «ОМА»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, касса не будет работать по 26 ноября 2020 года.