Беларусь не собирается ликвидировать или уничтожать Белгазпромбанк, а наоборот, сделает все, чтобы он функционировал и приносил пользу. Об этом сегодня заявил Лукашенко на встрече с главой банка Надеждой Ермаковой.

«Хочу подчеркнуть, что мы не будем ликвидировать банк, разрушать его, как-то ухудшать его работу. Напротив, мы сделаем все, чтобы банк функционировал и приносил пользу нашему государству», - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.