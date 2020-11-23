ЗАО «МТБанк» открыло в Минске (Партизанский пр-т, 150А. ТЦ «МОМО», 2-й этаж) новый офис (удаленное рабочее место, УРМ) для обслуживания корпоративных клиентов – представителей малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить в новом отделении МТБанка полный комплекс банковских услуг для бизнеса: оформление РКО; кредитование на развитие своего дела; открытие депозитов; оформление зарплатных проектов МТБанка; заключение договоров эквайринга; оформление корпоративных банковских карт и т.д.

В отделении действует обязательный масочный режим и соблюдаются все противоэпидемиологические рекомендации.