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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БНБ-БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА


11:34 24.11.2020

ОАО «БНБ-Банк» вносит изменения в условия кредитного договора.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с целью снижения финансовой нагрузки на кредитополучателей, заключивших с ОАО «БНБ-Банк» кредитные договоры по 29 июля 2020 года (включительно), банк предлагает им присоединиться к условиям оферты в части снижения повышенного размера процентов при несвоевременном возврате (погашении) кредита, неустойки за нарушение обязательств по погашению процентов по кредитным договорам.

Согласие кредитополучателя на изменение условий (акцепт оферты) считается полученным, если по 31 декабря 2020 (включительно) кредитополучатель письменно предоставит согласие на акцепт оферты и осуществит платеж (его часть) по кредитному договору.

В том случае, если кредитополучатели не принимают условий оферты банка, они должны с момента опубликования оферты на сайте www.bnb.by до проведения платежа по кредитному договору предоставить в банк письменный отказ от акцепта оферты.

С полным текстом оферты можно ознакомиться здесь.
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