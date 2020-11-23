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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КАРТОЧКУ MASTERCARD ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПРЕДЛАГАЮТ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ
10:38 24.11.2020
ОАО «Белагропромбанк» анонсировал запуск нового продукта – студенческой смарт-карты, которая не только является финансовым инструментом для молодых людей, но и пропуском в ВУЗ, общежития, библиотеки.
Проект запущен в партнерстве с Международным государственным экологическим институтом имени А.Д.Сахарова Белорусского государственного университета.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в понедельник, 23 ноября, операционный директор Дивизиона розничного бизнеса Белагропромбанка Анна Свистунова и директор Mastercard в Беларуси Вадим Головчиц вручили первые студенческие карточки студентам-первокурсникам.
Представители Белагропромбанка сообщили, что в ближайшее время карточки постепенно, с соблюдением всех положенных противоэпидемиологических мер, будут вручены всем остальным студентам института.
«Совмещение двух карт в одной – это действительно удобно и выгодно их пользователям. Теперь студенческой картой можно не только быстро, удобно и безопасно оплачивать покупки, но и использовать ее как пропуск, пользоваться скидочными предложениями и прочими преимуществами безналичной оплаты», – напомнил директор Mastercard в Беларуси Вадим Головчиц.
Начальник управления маркетинга и общественных связей Белагропромбанка Юрий Карпицкий отметил, что карточка оформлена в корпоративных цветах ВУЗа (зеленый цвет ассоциируется с экологией), а в качестве стильного и уникального элемента применен интересный контрастный эффект ребра карточек из первой партии выполнены в корпоративном цвете банка – оранжевом.
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