ОАО «Белагропромбанк» анонсировал запуск нового продукта – студенческой смарт-карты, которая не только является финансовым инструментом для молодых людей, но и пропуском в ВУЗ, общежития, библиотеки.

Проект запущен в партнерстве с Международным государственным экологическим институтом имени А.Д.Сахарова Белорусского государственного университета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в понедельник, 23 ноября, операционный директор Дивизиона розничного бизнеса Белагропромбанка Анна Свистунова и директор Mastercard в Беларуси Вадим Головчиц вручили первые студенческие карточки студентам-первокурсникам.

Представители Белагропромбанка сообщили, что в ближайшее время карточки постепенно, с соблюдением всех положенных противоэпидемиологических мер, будут вручены всем остальным студентам института.

«Совмещение двух карт в одной – это действительно удобно и выгодно их пользователям. Теперь студенческой картой можно не только быстро, удобно и безопасно оплачивать покупки, но и использовать ее как пропуск, пользоваться скидочными предложениями и прочими преимуществами безналичной оплаты», – напомнил директор Mastercard в Беларуси Вадим Головчиц.

Начальник управления маркетинга и общественных связей Белагропромбанка Юрий Карпицкий отметил, что карточка оформлена в корпоративных цветах ВУЗа (зеленый цвет ассоциируется с экологией), а в качестве стильного и уникального элемента применен интересный контрастный эффект ребра карточек из первой партии выполнены в корпоративном цвете банка – оранжевом.