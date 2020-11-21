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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ПОДТВЕРЖДЕН ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
17:53 23.11.2020
ОАО «Белагропромбанк» получил сертификат, удостоверяющий соответствие системы менеджмента информационной безопасности требованиям СТБ ISO/IEC 27001:2016.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, документ выдан органом по сертификации систем менеджмента – ООО «Норм Тест».
Кроме того, на основе результатов проведенного международной компанией TÜV Thüringen аудита ОАО «Белагропромбанк» получило сертификат соответствия системы менеджмента информационной безопасности требованиям стандарта DIN EN ISO/IEC 27001:2017, соответствующего международному стандарту ISO/IEC 27001:2013.
Данные сертификаты свидетельствуют о высоком уровне внедренной в банке системы менеджмента информационной безопасности и ее соответствии национальным законодательным требованиям. Выданные Белагропромбанку сертификаты не только подтверждают способность минимизировать риски обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности информационных активов, но и демонстрируют клиентам и контрагентам надежность банка и его стабильность как на национальном, так и на международном уровне.
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