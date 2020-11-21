ЗАО «Цептер Банк» с 23 ноября 2020 года изменило процентные ставки по отдельным безотзывным депозитам в белорусских рублях для физических лиц

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по онлайн вкладу «Цептер SMART Стандарт» на 35 дней ставка составляет 20,5% годовых; по онлайн вкладу «Цептер Smart Комфорт +» на 95 дней - 20% годовых.

По вкладу «Цептер Аккорд+» на 35 дней ставка составляет 20% годовых и по вкладу «Цептер Гармония +» на 95 дней - 20,5% годовых.