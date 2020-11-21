БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛГАЗПРОМБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ОПЕРАЦИИ ЮРЛИЦ

15:23 23.11.2020 ОАО «Белгазпромбанк» с 1 декабря 2020 года вносит ряд изменений в перечень вознаграждений за проводимые операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прекращается оказание услуги по приему платежных инструкций на бумажном носителе со штрих-кодом. Кроме того, повышается стоимость услуги по приему платежных инструкций на бумажном носителе до 15 BYN за документ (п. 2.1.2. перечня вознаграждений) и размер вознаграждения за ведение счета индивидуального предпринимателя (при наличии дебетового оборота по счету по инициативе клиента) до 65 BYN (п.2.1.9. перечня вознаграждений).