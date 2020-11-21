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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ОПЕРАЦИИ ЮРЛИЦ
15:23 23.11.2020
ОАО «Белгазпромбанк» с 1 декабря 2020 года вносит ряд изменений в перечень вознаграждений за проводимые операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прекращается оказание услуги по приему платежных инструкций на бумажном носителе со штрих-кодом.
Кроме того, повышается стоимость услуги по приему платежных инструкций на бумажном носителе до 15 BYN за документ (п. 2.1.2. перечня вознаграждений) и размер вознаграждения за ведение счета индивидуального предпринимателя (при наличии дебетового оборота по счету по инициативе клиента) до 65 BYN (п.2.1.9. перечня вознаграждений).
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