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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АБСОЛЮТБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ КАССЫ № 38 В МИНСКЕ
15:06 23.11.2020
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» с 23 ноября 2020 года приостанавливает работу кассы № 38 в Минске (пр-т Независимости, 154. ТЦ «Корона»).
О возобновлении работы кассы банк сообщит дополнительно.
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