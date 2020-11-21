БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АБСОЛЮТБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ КАССЫ № 38 В МИНСКЕ

15:06 23.11.2020 ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» с 23 ноября 2020 года приостанавливает работу кассы № 38 в Минске (пр-т Независимости, 154. ТЦ «Корона»). О возобновлении работы кассы банк сообщит дополнительно.