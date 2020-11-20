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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ ПОЯВИЛАСЬ ПЕРВАЯ В БЕЛАРУСИ КОЛЛЕКЦИЯ ДИДЖИТАЛ-ДИЗАЙНОВ КАРТОЧЕК VISA


12:42 23.11.2020

ОАО «Белинвестбанк» совместно с международной платежной системой Visa реализовали возможность изменить стандартное изображение карточки в Samsung Pay и Garmin Pay на тематическое.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, клиенты банка стали первыми в стране, кто может воспользоваться новым функционалом. Он уже доступен в мобильном приложении Белинвестбанка на операционной системе Android. Для этого необходимо обновить приложение до последней версии и выбрать свой оригинальный диджитал-скин.

Первая в Беларуси коллекция от Белинвестбанка называется «Герои». На карточках изображены забавные персонажи, которые, по задумке, подарят клиентам банка хорошее настроение при оплате Samsung Pay или Garmin Pay.

Чтобы загрузить диджитал-скин, необходимо в мобильном банкинге в разделе «Карты» выбрать карточку, дизайн которой хочется использовать в своем кошельке, и перейти во вкладку «Настройки».

Далее в разделе «Дополнительно» нужно выбрать функцию «Сменить дизайн карты в кошельке». Новая обложка карточки будет отображаться во всех приложениях для бесконтактной оплаты.

В ближайшее время банк планирует расширить коллекцию диджитал-скинов.
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