БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК С 1 ДЕКАБРЯ УВЕЛИЧИТ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ СТОИМОСТЬ УСЛУГИ SMS-ОПОВЕЩЕНИЯ

11:15 23.11.2020 ЗАО «Идея Банк» с 1 декабря 2020 г. увеличит ежемесячную стоимость услуги «SMS-оповещение» до 2 рублей 50 копеек. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, стоимость перевыпуска карточных продуктов PartyCard, «Еще», «Лучший курс», оформленных в Интернет-банке/Мобильном приложении или через сайт партнера, в том числе с индивидуальным дизайном, с декабря составит 10 рублей, а карточки «Новое золото» - 20 рублей.