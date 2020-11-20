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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК С 1 ДЕКАБРЯ УВЕЛИЧИТ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ СТОИМОСТЬ УСЛУГИ SMS-ОПОВЕЩЕНИЯ
11:15 23.11.2020
ЗАО «Идея Банк» с 1 декабря 2020 г. увеличит ежемесячную стоимость услуги «SMS-оповещение» до 2 рублей 50 копеек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, стоимость перевыпуска карточных продуктов PartyCard, «Еще», «Лучший курс», оформленных в Интернет-банке/Мобильном приложении или через сайт партнера, в том числе с индивидуальным дизайном, с декабря составит 10 рублей, а карточки «Новое золото» - 20 рублей.
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