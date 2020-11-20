БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ ЦБУ В МОЛОДЕЧНО И СТАРЫХ ДОРОГАХ

09:45 23.11.2020 ОАО «СтатусБанк» c 23 ноября 2020 года возобновляет работу центров банковских услуг (ЦБУ) в Молодечно и Старых дорогах. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в Молодечно (ул. Будавников, 17А) возобновляется работа кассы ЦБУ № 502, в Старых дорогах (ул. Московская, 84) - ЦБУ № 601. Ранее работа касс была приостановлена 26 октября и 10 ноября 2020 года соответственно.