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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ ЦБУ В МОЛОДЕЧНО И СТАРЫХ ДОРОГАХ
09:45 23.11.2020
ОАО «СтатусБанк» c 23 ноября 2020 года возобновляет работу центров банковских услуг (ЦБУ) в Молодечно и Старых дорогах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в Молодечно (ул. Будавников, 17А) возобновляется работа кассы ЦБУ № 502, в Старых дорогах (ул. Московская, 84) - ЦБУ № 601.
Ранее работа касс была приостановлена 26 октября и 10 ноября 2020 года соответственно.
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