БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НОВЫЙ БАНКОМАТ РРБ-БАНКА УСТАНОВЛЕН В ГОМЕЛЕ

16:12 20.11.2020 ЗАО «РРБ-Банк» сообщает установило новый банкомат в Гомеле (ул. Крестьянская, 41. Магазин "Европейская одежда"). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, банкомат работает в режиме 24/7.