Банк Дабрабыт запустил оплату через сервис Apple Pay.

Вместе с привычной оплатой смартфоном и часами доступна функция Apple Express – быстрый расчет за проезд в метро гаджетом без его разблокировки.

Банк Дабрабыт внедрил Apple Pay для всех дебетовых и кредитных карточек. Платить можно iPhone или Apple Watch, если поднести их к платежному терминалу. Подтвердить операцию можно паролем, пальцем или взглядом. Также сервис можно использовать для покупок в приложениях и интернет-магазинах через браузер Safari.

Технология полностью безопасна. Номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи, который шифруется и содержится в чипе устройства. При авторизации используется одноразовый секретный код.

«Подружить» карту с Apple Pay можно в приложении Wallet. Сервис работает с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch. В интернете также можно платить планшетами iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и новее, а также на любом Mac не старше 2012 года выпуска.

Кроме того, владельцы карт Банка Дабрабыт могут использовать гаджеты в режиме транспортной экспресс-карты. Это позволяет платить за проезд в метро без разблокировки, запуска приложения и выбора карты. Расчеты доступны даже разряженным телефоном, если с момента отключения прошло до 5 часов. Такими «навыками» обладают iPhone SE, iPhone 6s и выше, а также Apple Watch.