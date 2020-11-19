БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРОДЛЕНА АКЦИЯ «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С VISA BUSINESS ОТ БАНКА БЕЛВЭБ»

18:00 19.11.2020 До 31 декабря 2020 года продлены сроки рекламной акции «Новые возможности с Visa Business от Банка БелВЭБ». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новые владельцы корпоративных карточек Visa Business и Visa Platinum Business получают подарки от Банка БелВЭБ. Для участия в акции юридические лица и индивидуальные предприниматели должны в период ее проведения заключить с банком договор об использовании корпоративной дебетовой банковской платежной карточки и предоставить в банк заявление на получение корпоративных дебетовых банковских карточек. Владельцы корпоративных карточек Visa Business, указанные в заявлении, получают внешний аккумулятор, держатели корпоративных карточек Visa Platinum Business – электрический штопор. Рекламная продукция будет вручаться одновременно с корпоративной дебетовой банковской платежной карточкой Visa Business и/или Visa Platinum Business.