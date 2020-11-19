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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ПОВЫШАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
17:11 19.11.2020
«Франсабанк» ОАО с 19 ноября 2020 года повышает процентные ставки по некоторым вкладам физлиц в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь открываемым банковским вкладам действует новый размер процентных ставок: для отзывного вклада «Результативный» на 45 и 95 дней - 20,0% годовых, на 385 дней - 16,0% годовых.
Для безотзывного вклада «Верный расчет» на 95 дней - 20,5% годовых.
Для безотзывного онлайн-вклада «Верный расчет» на 95 дней - 20,5%годовых, на 385 дней - 16,5%годовых.
Для безотзывного вклада «Комфортный» на 95 дней - 20,5%годовых, на 385 дней - 16,5%годовых.
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