«Франсабанк» ОАО с 19 ноября 2020 года повышает процентные ставки по некоторым вкладам физлиц в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь открываемым банковским вкладам действует новый размер процентных ставок: для отзывного вклада «Результативный» на 45 и 95 дней - 20,0% годовых, на 385 дней - 16,0% годовых.

Для безотзывного вклада «Верный расчет» на 95 дней - 20,5% годовых.

Для безотзывного онлайн-вклада «Верный расчет» на 95 дней - 20,5%годовых, на 385 дней - 16,5%годовых.

Для безотзывного вклада «Комфортный» на 95 дней - 20,5%годовых, на 385 дней - 16,5%годовых.