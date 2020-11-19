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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ОБНОВИЛ ПЕРЕЧЕНЬ БАНКОВ-ПАРТНЕРОВ
16:26 19.11.2020
ЗАО «Альфа-банк» (Беларусь) обновило перечень банков-партнеров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, из перечня банков-партнеров исключено ЗАО Банк ВТБ (Беларусь).
Таким образом, в обновленный список банков-партнеров с 1 декабря 2020 года будут входить следующие банки: ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Технобанк», ОАО «Банк Дабрабыт», ЗАО «БСБ Банк», ЗАО «РРБ-Банк», ОАО «Белорусский народный банк» и «Франсабанк» ОАО.
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