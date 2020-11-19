ЗАО «РРБ-Банк» уменьшает размер повышенных процентов, начисляемых на просроченную задолженность по основному долгу физлиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, также уменьшается размер пени, начисляемой на сумму просроченных процентов по овердрафтному кредиту.

С 1 декабря 2020 г. на сумму просроченного обязательства по погашению кредита банк начисляет: повышенные проценты в полуторакратном размере процентов за пользование кредитом от суммы просроченной задолженности по основному долгу; пеню в размере полуторакратной ставки процентов за пользование кредитом от суммы неуплаченных процентов.