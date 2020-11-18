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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК РЕШЕНИЕ ПРИОСТАНАВЛИАЕТ РЕГИСТРАЦИЮ QIWI КОШЕЛЬКА
12:52 19.11.2020
ЗАО «Банк «Решение» приостанавливает регистрацию реквизитов QIWI Кошелька с целью получения возможности пополнять его в Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, связано это с техническими причинами.
Информация о возобновлении работы этого сервиса будет размещена дополнительно.
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