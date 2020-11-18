ЗАО «Банк «Решение» приостанавливает регистрацию реквизитов QIWI Кошелька с целью получения возможности пополнять его в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, связано это с техническими причинами.

Информация о возобновлении работы этого сервиса будет размещена дополнительно.