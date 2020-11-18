Три проекта Альфа-Банка отмечены наградами Effie Awards Belarus-2020 – премиями в области эффективности маркетинга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «Альфа-Банк», проект «Альфа-Хаб» коворкинг-пространство» получил первое место в категории Positive Change / Вклад в общество и устойчивое развитие. Бренды.

Также номинациями отметили рекламную кампанию продукта «Альфа-Копилка» и проект «AlfaCyber Дай дорогу Киберспорту».

С 1968 года жюри Effie Awards отмечает идеи, которые реально работают и доказывают пользу и ценность маркетинговых коммуникаций для развития бизнеса в более чем 50 странах и на глобальном уровне.

Effie Awards Belarus призвана ежегодно определять и награждать наиболее результативные усилия в маркетинговых коммуникациях, реализованные на белорусском рынке. По итогам Effie Awards Belarus появится Effie Belarus Ranking-2020 – локальный рейтинг эффективности брендов и агентств.