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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК УМЕНЬШАЕТ РАЗМЕР ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЯЕМЫХ НА ПРОСРОЧЕННУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ-ФИЗЛИЦ
10:57 19.11.2020
ЗАО «РРБ-Банк» уменьшает размер повышенных процентов, начисляемых на просроченную задолженность по основному долгу физлиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, также уменьшается размер пени, начисляемой на сумму просроченных процентов по овердрафтному кредиту.
С 1 декабря 2020 г. на сумму просроченного обязательства по погашению кредита банк начисляет: повышенные проценты в полуторакратном размере процентов за пользование кредитом от суммы просроченной задолженности по основному долгу; пеню в размере полуторакратной ставки процентов за пользование кредитом от суммы неуплаченных процентов.
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