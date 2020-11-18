БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ВОЗБНОВИЛ РАБОТУ ДВУХ УРМ В МИНСКЕ

09:53 19.11.2020 ОАО "Технобанк" возобновило работу двух удаленных рабочих мест (УРМ), расположенных в помещениях автоцентров СООО "Атлант-М Восток" в Минске. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, возобновлена работа УРМ "Атлант-М Уручье" (пр-т Независимости, 202) и УРМ "Атлант-М Сухарево" (ул. Шаранговича, 22).