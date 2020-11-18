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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БТА БАНК ПОВЫШАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ ФИЗЛИЦ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
17:51 18.11.2020
ЗАО «БТА Банк» с 18 ноября 2020 года повышает размер процентных ставок по вновь оформляемым депозитам физических лиц в российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по безотзывному вкладу «Я надежен» со сроком размещения вклада 13 месяцев ставка повышена до 7,50%, по безотзывному вкладу «БТА Профит» со сроком размещения вклада 24 месяца – до 7,50%.
По безотзывному вкладу «Я реален» со сроком размещения вклада 25 месяцев с ежедневной капитализацией ставка составляет 8,00%.
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