ЗАО «БТА Банк» с 18 ноября 2020 года повышает размер процентных ставок по вновь оформляемым депозитам физических лиц в российских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по безотзывному вкладу «Я надежен» со сроком размещения вклада 13 месяцев ставка повышена до 7,50%, по безотзывному вкладу «БТА Профит» со сроком размещения вклада 24 месяца – до 7,50%.

По безотзывному вкладу «Я реален» со сроком размещения вклада 25 месяцев с ежедневной капитализацией ставка составляет 8,00%.