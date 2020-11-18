БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РРБ-БАНК УСТАНОВИЛ НОВЫЙ БАНКОМАТ В ГОМЕЛЕ

17:09 18.11.2020 ЗАО «РРБ–Банк» установило новый банкомат в Гомеле (ул. Ильича, 59А. ТЦ «Полесье»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, банкомат работает в режиме 24/7.