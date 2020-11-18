БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРИОРБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗЛИЦ В БЕРЕЗЕ

14:51 18.11.2020 «Приорбанк» ОАО приостанавливает с 18 по 20 ноября 2020 года обслуживание физических лиц в отделении города Береза (Брестская обл., ул. Красноармейская, 26). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.