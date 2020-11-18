|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗЛИЦ В БЕРЕЗЕ
14:51 18.11.2020
«Приорбанк» ОАО приостанавливает с 18 по 20 ноября 2020 года обслуживание физических лиц в отделении города Береза (Брестская обл., ул. Красноармейская, 26). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 18.11.2020
Курсы в банках
на 18.11.2020
Конвертация в банках
на 18.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте