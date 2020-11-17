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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


FITCH ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ БАНКА РАЗВИТИЯ С ПЕРЕСМОТРОМ ПРОГНОЗА НА НЕГАТИВНЫЙ


13:31 18.11.2020

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 17 ноября 2020 г. подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг ОАО «Банк развития Республики Беларусь» на уровне «В», пересмотрев прогноз по нему со стабильного на негативный вслед за аналогичным действием в отношении суверенного кредитного рейтинга Беларуси.

Вероятность поддержки банка со стороны государства, по мнению экспертов Fitch Ratings, остается высокой ввиду особой роли Банка развития в решении ряда значимых социально-экономических задач и наличия субсидиарной ответственности правительства по обязательствам банка.

Аналитики также отметили, что Банк развития благодаря долгосрочному характеру его обязательств не подвержен существенным рискам ликвидности в краткосрочной перспективе.

Как сообщает пресс-служба Банка развития, рейтинговый прогноз Банка развития отражает прогноз по суверенному рейтингу Беларуси.
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